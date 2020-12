La biblioteca “Enrico Minio” di Civita Castellana si arricchisce di 600 nuovi libri. Sono stati acquistati grazie ad un contributo ottenuto dall’amministrazione comunale, da parte del ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e saranno a disposizione degli utenti dall’inizio del prossimo anno. Il Comune di Civita Castellana nel frattempo aggiornerà il catalogo della biblioteca in vista appunto della riapertura, per dare agli studenti e ai cittadini una scelta molto ampia.

Tutto è stato reso possibile, come detto, grazie al sostegno economico da parte del ministero diretto da Dario Franceschini di 10 mila euro. «I testi acquistati – ha sottolineato l’assessore alla cultura Simona Coletta (nella foto) - arricchiranno notevolmente la disponibilità attuale della biblioteca. Spaziano dalla narrativa italiana e straniera alla letteratura classica e contemporanea, sono stati inclusi libri per ragazzi, volumi di scienze e architettura, saggi di storia e filosofia».

La biblioteca a Civita Castellana venne istituita nel 1970. La sua prima collocazione fu il seminterrato del palazzo comunale. Successivamente fu trasferita in corso Bruno Buozzi, presso la sala Pablo Neruda, dove rimase per circa tre anni. La sua crescita risultò talmente importante che si dovette individuare un nuovo sito, in via Roma. Anche questa collocazione si rivelò, ben presto, inadeguata, e venne così spostata in altra sede, quella odierna, dove nel tempo ha continuato ad incrementarsi. Ora la biblioteca è collocata in via Ulderico Midossi ed è punto di riferimento di tutti gli studenti del comprensorio. Si sviluppa su due piani ed è organizzata a scaffale aperto, per circa 1500 metri lineari, c’è una sala conferenze e le sezioni speciali comprendono: la storia locale, la ceramica, l’etruscologia, i libri rari, i libri antichi, storia salentina e testi di autori come Luigi Cimarra, Ambrogio Donini, Francesco Petroselli, Giovanni Falchi, Francesco Stefanini, Giacomo Pulcini, Roberto De Angelis, Cesare Cacchioli, Pietro Belei ed Enrico Minio. L’archivio accoglie quotidiani e periodici.

