di Paolo Baldi

Ceramica Scarabeo riconfermata main sponsor della Junior Volley di Civita Castellana.

Il primo appuntamento sarà il 13 ottobre a Roma dove si aprirà ufficialmente la stagione 2018-2019 contro la Roma 7 Volley per il sestetto civitonico.

E' bastata una stretta di mano tra il dirigente Francesco Santini e il patron della Ceramica Scarabeo Gianni Calisti per rinnovare un sodalizio lungo 12 anni, che li ha visti scalare le classifiche del volley che conta sin dagli esordi.

«Saremo a fianco della squadra anche quest'anno - ha commentato con orgoglio Calisti - insieme abbiamo vinto tanto, siamo partiti dal campionato delle giovanili fino ad arrivare alla A2, con la vittoria della Coppa Italia che ha suggellato un anno ricco di emozioni».

C'è grande entusiasmo nelle parole di Gianni, e forse un pizzico di rammarico per la ripresa del Campionato dalla serie cadetta, dovuta all'inidoneità del Palazzetto di Civita Castellana ad ospitare la serie A.

«La ripartenza in B aprirà un nuovo capitolo nella storia di entrambe le società. Credo molto nell'operato della dirigenza rossoblù, che sta lavorando alacremente nella composizione della nuova squadra. Allo stesso tempo, spero che in un futuro prossimo si possa trovare una soluzione definitiva alla questione Palazzetto, così che la Junior Volley possa ritrovare il suo pubblico, perso a causa delle trasferte romane, e la città possa riscoprire il piacere di passare una domenica pomeriggio a tifare i colori della propria squadra»

Parole di stima anche da parte di Francesco Santini, che tiene a ringraziare la Ceramica Scarabeo e tutti gli sponsor che di anno in anno rinnovano il loro sostegno e la loro fiducia nella Junior Volley. «Vi aspetto tutti al Palasmargiassi - chiosa divertito Santini al termine dell’incontro - il primo incontro casalingo si disputerà il 20 ottobre alle ore 18 contro la Ist. Estetico It. di Sabaudia, presso la palestra Smargiassi di Civita Castellana».





Martedì 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA