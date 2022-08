Civita Castellana, in centinaia alle iniziative per ricordare Ivan Rossi eroe del mare di Noto

Tutta la cittadina si è stretto intorno al ricordo di Ivan Rossi per due giorni nell'ultimo fine settimana. L'appuntamento di Civita Castellana dedicato alla memoria della Medaglia d'oro al valor civile, morto nel mare di Noto in Sicilia per salvare cinque persone che rischiavano di annegare, è stato accompagnato da scariche infinite di emozioni e ricordi.

Alla kermesse hanno partecipato centinaia di persone, che hanno invaso via San Gratiliano e il parco che porta il suo nome per assistere agli appuntamenti programmati dall'associazione Ivan Rossi. «Ringraziamo ancora una volta i volontari, che ci hanno sostenuto in questa decima edizione - ha detto Ugo Natili dall'associazione - e come sempre Civita ha dimostrato tanto amore e calore nei confronti di questo appuntamento che ricorda un eroe, che non sarà mai dimenticato».

Tra gli appuntamenti più applauditi quello in cui il cantautore civitonico Emanuele Angeletti, arrivato dall'Inghilterra, ha presentato la canzone dedicata a Ivan - Un cuore grande più del mare - che è anche il titolo di un libro. Alla fine c'è stata una standing ovation per lui e gli organizzatori.Animazione per grandi e piccoli, appuntamenti musicali e stand gastronomici, curati dal gruppo di carnevale Catarì, hanno fatto da contorno alle manifestazioni in calendario. Eventi che sono stati vivacizzati e resi frizzanti da Lost in Civita, la caccia al tesoro a cui hanno partecipato coppie di giovani: quasi 12 ore di durata, che punta a far riscoprire la storia e i luoghi Civita.

Al primo posto alla fine della caccia Nsacco Corti, ovvero la coppia Benedetta Latini e Edoardo Centofanti; secondi I Loschi in Civita, formato dal Edoardo Moroni e Hariz Baltic; terzo posto a Calcio Champagne formato da Elia Grifoni e Federico Roscioli. La coppia di amministratori comunali Luca Giampieri-Marco Rossi è finita nelle posizione di rincalzo (25° posto) «perché - hanno detto - siamo stati bocciati nelle prove atletiche».Lo staff formato da Francesco Soli, Franco Sabbatini, Ida Ruggiero, Francesco Grifoni, Andrea Lisco, Camilla Giovannetti, Giovanni Cancilla e Davide Frate hanno preparato domande e percorsi che hanno messo a dura prova i concorrenti.

«Siamo stanchi ma felici - ha detto Soli - ma la nostra maggiore preoccupazione era quella di far divertire concorrenti e anche quest'anno l'obiettivo è stato raggiunto. Grazie a tutti».