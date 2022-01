La tecnologia della ceramica di Civita Castellana nella cittadella della cultura di Istanbul

Gli smalti per ceramica da Civita Castellana alla Turchia. Nel centro culturale Ataturk di Istanbul, il colore dominante è il bordeaux realizzato nei laboratori della Gemica, azienda leader nella produzione di colori nel distretto industriale viterbese.

Quella che è stata trasformata in una cittadella della cultura, e un'attrazione per migliaia di turisti che visitano la città tra l'Asia e l'Europa, come punto di riferimento della cultura contemporanea, ha come attrazione la cupola realizzata in ceramica turca. La struttura include tribune e spazi dell'opera, colorati appunto di bordeaux, colore sviluppato nei laboratori dello stabilimento diretto da Ermanno Gagliardi.

L'area è frequentata da un pubblico molto vasto e ospita ogni giorno spettacoli di livello internazionale; è dotata di cinema, sale espositive, caffè e ristoranti e la cupola rossa spicca per la sua grandiosità e per il colore adottato. «Si tratta di una realizzazione a forma di sfera che, si compone di quindicimila pezzi piramidali 40x40 spiega l'artista, e consulente del progetto, Alexandra Khuen-Belasi che impiega una decina tonnellate della stessa tonalità, state scelte dall'architetto Murat Tabanlioglu per dare un tocco di colore a questo edificio di architettura moderna.

Lo smalto, con garanzie di durata e di brillantezza ed è prodotto dalla Gemica, azienda selezionata per la qualità dei materiali con molta attenzione». L'azienda di Gagliardi con questo traguardo entra nell'olimpo delle imprese di eccellenza del distretto viterbese che trasferiscono all'estero le competenze e la professionalità, grazie anche agli investimenti nella ricerca. Ancora più importante è l'obiettivo raggiunto per aver conquistato la Turchia. che ha grandi tradizioni ceramiche.

«E' stato un lavoro di equipe che ci rende orgogliosi e ringrazio lo staff dice Gagliardi che ha messo a punto la formula e abbiamo raggiunto un traguardo, che si aggiunge a quello di Miami, dove i nostri smalti sono stati utilizzati per la realizzazione del centro esposizioni della Perrier.Sono iniziative che ci spronano a fare meglio e di più».

La Gemica era stata al centro dell'attenzione lo scorso anno per aver brevettato uno smalto antibatterico per le stoviglierie, in grado di respingere il 99,98% dei germi