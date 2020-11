Civita Castellana, isolamento e quarantene: per i rifiuti speciali raccolta triplicata

Forte incremento dei contagi da Covid-19, anche la raccolta dei rifiuti ne risente. Per le utenze di persone che risultano in isolamento o in quarantena a Civita Castellana, visto il cospicuo numero di casi totali, la società Sate che effettua la raccolta dei rifiuti ha rimodulato l'orario e ampliato i giorni di raccolta specifica, passando da uno a tre.

L'azienda, visto il crescente numero delle utenze e vista la conseguente impossibilità di poter gestire la raccolta dei rifiuti a rischio prodotti, e delle altre frazioni di materiale raccolto, cambia strada. A far data dalla prossima settimana attiverà un giro dedicato soltanto alla raccolta dei rifiuti prodotti dai persone costrette a restare in casa, perché colpite da Covid o in quarantena, o perché collegate alle prime. Il servizio verrà svolto esclusivamente nei giorni di martedì, giovedì e sabato.

L'azienda che ha come punto di riferimento l'impianto di Prataroni ha ricordato agli utenti che dovranno imbustare i rifiuti secondo le già note direttive dell'Istituto superiore di sanità, e dovranno quindi esporre il rifiuto indifferenziato in quei giorni, nei quali un addetto dedicato a tale raccolta provvederà al loro ritiro. La società incaricata della raccolta si raccomanda di esporre il rifiuto sempre all'interno del contenitore dell'indifferenziato, al fine di evitare la dispersione a causa del fenomeno del randagismo.

A Civita è sceso ieri il numero dei contagiati totali, dopo che era salito per tutta la settimana. Il contributo positivo è rappresentato dal buon numero di soggetti risultati negativi ai tamponi, tanto che il totale dei contagiati si è fermato a 238. Ieri la Asl ha comunicato che sono stati 16 quelli risultati negativi, mentre si sono fermati a 13 quelli risultati positivi.

