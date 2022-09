Civita Castellana, iniziano i Ludi Borgiani

Civita Castellana torna al rinascimento.

Il primo appuntamento è fissato per oggi venerdì 23 settembre alle ore 21,30 con il corteo storico, in cui si rievoca la venuta di Papa Alessandro VI a Civita Castellana nel 1502 ed al termine del quale il sindaco consegnerà la chiave ed idealmente la città stessa al Podestà che guiderà i Ludi per tutta la durata della manifestazione. Sempre da venerdì e per tutta la durata dei Ludi alle 19,30 verranno aperte le taverne, ognuna gestita dalle quattro contrade storiche: Porta Borgiana, Porta Lanciana, Porta Posterula e Porta Rupi.

Tanti saranno gli appuntamenti durante i due week end dedicati alle rievocazioni storiche incentrate sulla presenza dei Borgia a Civita Castellana, rievocazioni per cui il comune ha ottenuto il riconoscimento ed inserimento nell’albo ufficiale delle rievocazioni storiche. Sabato 24 in programma il corteo e il raduno dei Musici, seguiti dalla notte dei tamburi, dal palio degli arcieri nel pomeriggio di domenica 25 e la sera lo spettacolo degli spadaccini e dei focolieri di Soriano nel Cimino. Venerdì 30 settembre nel pomeriggio al via i giochi popolari e la sera alle 21 il gioco dell’oca vivente con la Corte dei Borgia. Sabato 1 ottobre appuntamento pomeridiano alle 16,30 per i bambini al museo della ceramica alla scoperta degli stemmi dei Borgia e alle 17 la Conferenza su Johannes Burkardt, Vescovo di Orte e Civita Castellana tenuta dal professor Tadeusz Lewicki, docente presso l’università pontificia salesiana.

Alle 21 lo spettacolo teatrale medievale “Fuoco e Luce” della Compagnia Accademia Creativa. I ludi si chiuderanno domenica 2 ottobre con il Palio degli anelli nel pomeriggio presso l’arena Falerii Veteres e la cena con i Borgia e le contrade in piazza Matteotti, che sarà animata da artisti di strada e danzatrici del ventre. Nei due sabato dei Ludi saranno previste anche visite guidate ed escursioni a cura di Luca Panichelli e Fabiana Poleggi. Tutti gli eventi saranno possibili grazie all’impegno delle Associazioni coinvolte, al finanziamento di circa 14mila euro ottenuto dal Comune presso la Regione Lazio e anche al coinvolgimento di tutta la cittadinanza che ha risposto immediatamente e positivamente, sia in forma associativa che in forma privata, realizzando gli allestimenti che saranno esposti per le vie del paese durante i giorni di festa.

Alla presentazione dei Ludi Borgiani, erano presenti il sindaco Luca Giampieri, dell’assessore allo spettacolo Simonetta Coletta, dell’assessore alla cultura Giovanna Fortuna, dell’assessore alla viabilità Lorena Sconocchia e dei rappresentanti delle quattro associazioni che animeranno l’edizione 2022, Cristiana Pistola per l’associazione Borgiana, Luca Rita per i Musici, Vincenzo Dobboloni per la Compagnia arcieri delle 4 porte e Danilo Barboni per Civita Cavalli.