Contratto integrativo per la ceramica, avanti piano verso l'accordo

Contratto integrativo della ceramica: avanti con prudenza. Nel secondo round tra i sindacati di categoria confederali, Filctem-Cgil, Femca Cisl e UilcemUil, quello autonomo Fialc-Cisal e Unindustria Ceramica, si è tracciato il percorso per arrivare ad un accordo che interesserà i dipendenti delle aziende associate a via Faul.

La strada per ora sembra in leggere discesa e c'è disponibilità a trovare un'intesa tra le parti per superare gli ostacoli che si troveranno davanti nel corso della trattativa.

«Ci siamo trovati d'accordo nel dare un colpo di spugna al vecchio integrativo scaduto nel 2007 dice Mauro Vaccarotti, segretario generale Filctem Cgil anche perché le esigenze dei lavoratori e della aziende sono cambiate. Si partirà dalla parte normativa (rapporto tra lavoratori e aziende), poi si andrà avanti con la parte economica (premio di produzione, qualità, efficienza). Nel prossimo incontro si potrà entrare nel merito delle questioni con proposte più concrete su cui stiamo lavorando. Ci sono da valutare anche esigenze diverse tra le aziende».La Femca-Cisl ha messo sul tavolo una proposta: «Quella di affidare ha spiegato il segretario Fabrizio Mastrogiovanni agli anziani mansioni più leggere.

La controparte ha mostrato una certa sensibilità. Sulle altre proposte siamo in sintonia con gli altri». Anche Fabio Ricchiuto, segretario della Uiltec-Uil ha indicato alcuni temi che dovranno essere presi in considerazione. «Finite le schermaglie ha detto ora occorre entrare nel merito delle questioni che abbiamo messo sul tavolo: il lavoro flessibile è uno di questi, poi attivare un osservatorio aziendale per favorire in ricambi generazionale. Devo dire che ho visto una certa apertura».Il prossimo incontro è stato fissato per il 4 maggio sempre a Viterbo