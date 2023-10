Civita Castellana, iniziativa di Legambiente per la giornata Puliamo il Mondo

Legambiente a Civita Castellana. L'associazione ambientalista di Caprarola ha organizzato una mattinata con i ragazzi con disabilità ospiti delle Case famiglia, "L'abbraccio di Arianna e Casa Sergio Smargiassi" e gli operatori della Cooperativa Il Pungiglione per rupulire l' area del Boschetto Primo Maggio.

La 31esima edizione che si è svollta con appuntamenti in tutta Italia, ha scelto come tema quest'anno l'accoglienza, la solidarietà e lotta alle disuguaglianze in un «Clima di Pace »e per una transizione ecologica giusta e veloce.

E' stato ribadito che per sostenere la tutela dell’ambiente non basta solo pulizia di spazi urbani ed aree verdi, ma anche tutelare le persone, senza alcun distinguo di razza, religione o cultura.