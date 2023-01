Civita Castellana, ingresso nella diocesi del vescovo Marco Salvi

A Civita Castellana c’è stato l’ingresso pastorale del nuovo vescovo della diocesi Monsignor Marco Salvi. In pratica è avvenuto il passaggio del testimone tra il Vescovo Romano Rossi, che per circa 15 anni ha guidato la diocesi civitonica e il nuovo pastore che Papa Francesco ha designato alla guida della chiesa locale il mese scorso. E’ stata una celebrazione solenne, ma nello stesso tempo semplice, che è trascorsa tra momenti di gioia, commozione e tanta partecipazione. Erano presenti Cardinali, Vescovi della Conferenza Episcopale Laziale, sacerdoti e parroci della diocesi di Civita Castellana e di Perugia-Città della Pieve e numerosi fedeli che hanno raggiunto il centro storico fin dalla mattina. Il vescovo Marco Salvi era accompagnato dal cardinale Gualtiero Bassetti e da Monsignor Ivan Maffei ed appena entrato in piazza Matteotti è stato accolto da molti applausi.« E’ una bella città – ha detto con il sorriso – è si mangia anche bene. Sono qui da tre giorni ed ho incontrato una bella comunità». Poi nel corso del suo intervento in piazza Matteotti davanti alle autorità ha sottolineato: « Il primo incontro è stato positivo con voi. Insieme, in questa piazza ricca di storia e nel rispetto reciproco dei ruoli possiamo tracciare un percorso che porti al bene comune». Presente il sindaco Luca Giampieri, il presidente della Provincia Alessandro Romoli e altri 41 sindaci della diocesi, oltre al Prefetto e le autorità militari. Ottimo l'intero cerimoniale gestito con cura dal Professor Erasmo Di Giuseppe.