Civita Castellana, infortunio sul lavoro

Infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio a Civita Castellana. Un uomo che era alla guida di un trattore ha subito un grave infortunio ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Gemelli di Roma.

L’episodio è avvenuto in località "I Saletti" ai confini con il comune di Sant’Oreste.

A quanto sembra il trattore con a bordo l’agricoltore si è ribaltato in un punto del terreno molto scosceso.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 con l’ambulanza, gli ispettori del lavoro della Asl per stabilire la dinamica e i carabinieri di Civita Castellana.

Viste le condizioni dell’infortunato è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Le condizioni dell'agricoltore sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA