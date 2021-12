Mercoledì 1 Dicembre 2021, 14:01 - Ultimo aggiornamento: 15:07

Sarà realizzata la rotatoria del quadrivio del Quartaccio a Civita Castellana.

La Provincia di Viterbo, con procedura dirigenziale, nei giorni scorsi ha aperto l'iter di gara per la sua realizzazione. Si tratta di un investimento importante di 350 mila euro che consentirà di ammodernare e mettere in sicurezza uno snodo fondamentale della viabilità territoriale nella bassa Tuscia.

Il Quartaccio è infatti di uno degli incroci più pericolosi d'Italia, che nel corso degli ultimi anni è stato teatro di numerosi incidenti, molti dei quali mortali e dove si registra un numero di scontri superiori alle media nazionale. Insomma sta per terminare quello che era diventato un vero incubo per gli abitanti della zona. Negli ultimi anni oltretutto c'è stato un aumento imponente degli incidenti, poiché nella provinciale Quartaccio che collega l'area industriale di Civita Castellana con quella di Fabrica di Roma e Corchiano, la frequenza delle auto e dei mezzi pesanti è raddoppiata.Si avvia pertanto verso la conclusione (almeno di spera) un percorso tortuoso che tra rimbalzi di competenze, diatribe politiche, promesse elettorali e proposte a volte inutili, sembrava non trovare una soluzione. Non a caso la discussione su come progettare questo tratto di strada è andata avanti per almeno venti anni. Invece è arrivato per gli automobilisti un regalo quasi inaspettato da via Saffi. «E' un'ottima notizia ha detto il segretario del Pd di Civita Castellana, Alessandro Mazzoli il lavoro della Provincia è stato lungo per la necessità di portare a compimento numerosi e complessi passaggi amministrativi e ringraziamo il presidente Pietro Nocchi e gli uffici per la determinazione con cui hanno spinto fino in fondo questo impegno.

La decisione assunta corrisponde alle tantissime aspettative dei cittadini e dei Comuni del comprensorio, e sicuramente rappresenta un grande contributo al miglioramento della mobilità in un'area, quella di Civita Castellana, caratterizzata da un forte dinamismo economico e produttivo, soprattutto in questa fase di ripartenza e ripresa». L'auspicio dei residenti della zona e quello dei residenti nei tre comuni è quello che una volta espletate tutte le procedure di gara, i lavori possano procedere speditamente per la realizzazione dell'opera e per restituire così maggiore sicurezza a tutti i cittadini.