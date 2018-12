Civita Castellana, quattro feriti in due incidenti stradali

Due incidenti stradali nel giro di un paio d’ore a Civita Castellana (Viterbo). Il bilancio è di quattro persone ferite e portate in ospedale.



Quello più grave è avvenuto sulla strada provinciale Falerina, dove c’è stato un frontale tra due auto che viaggiavano in direzione opposta. Nell'impatto i due conducenti sono rimasti feriti. Sul posto, appena è scattato l’allarme dato da alcuni automobilisti di passaggio, sono arrivate le ambulanze, una pattuglia dei carabinieri e quella della polizia locale.



I feriti sono stati tutti trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Andosilla. Un secondo incidente si è verificato sulla Flaminia, in prossimità della frazione di Sassacci. Anche qui coinvolte due autovetture e altrattanti i feriti medicati all'Andosilla. A stabilire la dinamica i rilievi dei vigili urbani e dei carabinieri.