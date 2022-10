Civita Castellana, due incidenti stradali nell'arco di trenta minuti: quattro feriti

Due incidenti nel giro di mezz'ora hanno bloccato il traffico sulla statale Flaminia a Civita Castellana. Il bilancio è di quattro i feriti, due donne del posto e due motociclisti di Roma.

Lavoro straordinario per ambulanze del 118 che hanno trasferito le persone coinvolte nei due incidenti all'Ospedale Andosilla. Lavoro anche per le pattuglie del carabinieri della compagnia civitonica. Questi ultimi oltre a rilevare gli incendenti per stabilire la dinamica, hanno provveduto a far decongestionare il traffico. Lunghe file si sono registrate in tutti e due i sensi di marcia.

Il primo incidente è avvenuto tra due auto all'altezza della frazione Sassacci e sono state coinvolte due donne che erano alla guida dei mezzi che sono state accompagnate all'Andosilla per essere medicate.

Il secondo è avvenuto al chilometro 51, con due moto di grossa cilindrata guidate da due romani che sono stati coinvolti nella stessa caduta. Anche per loro c'è stata la necessità di trasferirli all'Andosilla per le ferite riportate.