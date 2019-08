Incidente sulla Falerina feriti, chiusa la ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo

Spettacolare incidente stradale a Civita Castellana sulla Falerina all'altezza del bivio con la circovallazione. Due auto, una Matiz e una Toyota, si sono scontrate tra loro. Una delle due vetture è stata scaravantata sui binari della ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo. I conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale Andosilla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Civita Castellana e Fabrica di Roma per stabilire la dinamica e decongestonare il traffico, i vigili del fuoco e i tecnici dell'Atac per mettere tutto in sicurezza e riportare l'auto finita sui binari in carreggiata. Il tratto ferroviario Civita-Viterbo risulta per il momento interrotto. © RIPRODUZIONE RISERVATA