Civita Castellana, quattro feriti in un incidente stradale: il più grave trasferito al Gemelli

Indicente stradale sulla Flaminia all'altezza dell'area industriale di Civita Castellana in località Sassacci, nei pressi dell'incrocio tra l'arteria nazionale e il bivio per la provinciale Quartaccio.

Nello scontro avvenuto tra una Mini e un Opel, sono rimaste ferite quattro persone. Tre viaggiavano a bordo della Mini. Il ferito più grave è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma. Un altro è stato portato in ambulanza a Belcolle a Viterbo e due sono stati accompagnati sempre in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Andosilla di Civita Castellana.

Sul posto sono intervenuti i carabineri del Nucleo operativo di Civita Castellana per stabilire la dinamica. Il traffico ha subito dei rallentamenti.