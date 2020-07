Civita Castellana, con la sua 500 distrugge tre auto parcheggiate

Spettacolare incidente stradale , ma fortunatamente senza feriti, la notte scorsa a Civita Castellana. In via della Repubblica una Fiat 500 guidata da una ragazza ha " centrato" tre auto parcheggiate lungo l'arteria; ad una nell'impatto, che è stato anche abbastanza volento, si è staccata la ruota posteriore.

La specie di carambola e filotto, hanno richiamato l'attenzione dei residenti e di altri automobilisti di passaggio. Per accertare la dinamica dell'incidente è intervenuta sul posto una pattuglia di carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA