Civita Castellana, incidente mortale con un trattore

Tragedia a Civita Castellana, a causa di un incidente stradale, avvenuto in via Corchiano, poco fuori dal centro abitato, alle prime luci dell'alba.

Ha perso la vita un settantenne del posto, che guidava un trattore, in seguito al violento impatto con una vettura, che a quanto sembra viaggiava nella stessa direzione di marcia.

Sul posto appena scattato l'allarme sono intervenuti i carabinieri che ora dovranno stabilire la dinamica, i vigili del fuoco e un ambulanza del 118. Inutili tutti i tentativi di rianimare l'uomo. Il corpo è stato trasferito all'obitorio di Civita Castellana. © RIPRODUZIONE RISERVATA