Incidente stradale a Civita Castellana, ferita una donna investita da un'auto

Incidente stradale in via Mazzini, questa mattina a Civita Castellana. Ferita un'anziana, che stava attraversando la strada, nell'impatto con una macchina: è stata trasferita in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Andosilla.

L'impatto tra l'auto (una Ford) e la donna è avvenuto in prossimità dell'incrocio con piazza Giuseppe Di Vittorio. Il primo a soccorrere la donna è stato lo stesso condudente del mezzo. Sul posto sono poi arrivate una pattuglia dei carabinieri, che si occuperà dei rileivi, e i vigili della polizia locale che ha deviato una parte del traffico su via San Gratiliano.