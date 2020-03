Ennesimo incidente (il secondo in pochi giorni) al bivio Quartaccio a Civita Castellana. L'incrocio è considerato non a caso uno dei più pericolosi d'Italsia visto l'alto numero di scontri.

Tre le auto coinvolte. Due passeggeri sono stati costretti e ricorrere alle cure dei sanitari dell'Andosilla.

Sul posto per i rilievi e sopratutto per stabilire la dinamica sono intervenuti i carabinieri.

La strada che collega Civita Castellana a Corchiano e quella che si incrocia (ovvero la Sassacci -Fabrica di Roma) è rimasta chiusa al traffico. Il comitato dei cittadini di Quartaccio continua a dirsi preoccupato, poichè la lista degli scontri si allunga ogni giorno e pertanto chiede alla Provincia la realizzazione di una rotatoria, che tutti gli schieramenti politici hanno sempre promesso e mai realizzato negli ultimi venti anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA