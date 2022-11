Civita Castellana, ancora un incidente stradale al bivio del Quartaccio: ferito un giovane

Secondo incidente stradale in sei giorni al chilometro 58,300 della Flaminia all'altezza con l'incrocio con la strada provinciale Quartaccio poco distante dall'area industriale di Sassacci, a Civita Castellana. E' il terzo in quindici giorni.

Questa volta si sono scontrati uno scooter e una Ford. Il bilancio è di un ferito non grave, il ragazzo che era in sella alla moto e che è stato trasferito con un'ambulanta del 118 al pronto soccorso dell'Ospedale Belcolle per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti a vigili del fuoco del distaccamento di Civita Castellana e i carabineri della compagnia civitonica per i rilievi.

Il traffico è stato bloccato prima sulla Flaminia e poi deviato su una strada laterale che costeggia la statale. Si tratta dell'ennesimo incidente che avviene in quel tratto di strada: a volte succede perchè non viene rispettato lo stop da parte di chi proviene della Provinciale Quartaccio.

Gli abitanti della zona anche in questa occasione come da tempo continuano a chidere all'Amministrazione provinciale di intervenire con limitatori di velocità, segnalatori luminosi o altre soluzioni per evitare gli incidenti che diventanto sempre più frequenti. Per ora però da via Saffi non c'è stata risposta.