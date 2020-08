Civita Castellana, incidente fra tre autovetture: quattro persone ferite

Quattro persone ferite, e trasportate in ospedale, per uno scontro tra tre mezzi. L'incidente è avvenuto sulla Nepesina, alle porte di Civita Castellana, e ha visto coinvolte tre autovetture. Tra i feriti due (marito e moglie) hanno riportato fratture alle gambe e agli arti superiori. Sono stati trasferiti in ambulanza all'ospedale Belcolle di Viterbo, gli altri sono stati trasportati al pronto soccorso dell'Andosilla.



Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere le persone rimaste incastrate all'interno dell'abitacolo. Presenti anche i carabineri della compagnia, che dovranno accertare la dinamica dello scontro



Nell'incidente sono rimaste coinvolte una Bmw, una Fiat 500 e una Golf. Traffico interrotto per permettere ai soccorsi di intervenire. © RIPRODUZIONE RISERVATA