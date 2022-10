Autovettura abbatte un muro e resta sospesa nel vuoto: tragedia sfiorata

Poteva finire con un salto nel vuoto dell'auto l'incidente che ha coinvolto un veicolo questa mattina a Civita Castellana. Rischiando di fare un volo di una decina di metri.

E' stata molto fortunata la conducente del mezzo, rimasta praticamente illesa. La donna alla guida ha travolto un muro di recinzione e l'inferriata ed rimasta in bilico sul vuoto. E' accaduto nel tratto in discesa di via Don Giuseppe Morosini, meglio conosciuta come la zona dei villini.

Probabilmente, all'origine dell'incidente potrebbe esserci una distrazione o un guasto meccanico. Sul posto sono interventuti i carabineri e poi i vigili del fuoco, per evitare guai peggiori.