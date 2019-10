Scoppia incendio in un'abitazione: una persona ustionata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poco prima delle ventidue a Civita Castellana (Viterbo), in località Catalano, un incendio è divampato all'interno di abitazione. Un uomo sessantanne è rimasto gravemente ustionato. E' stato trasferito in ambulanza prima al pronto soccorso dell'Andosilla e successivamente in eliambulanza in un ospedale romano.Sul posto sono intervenuti, appena è scattato l'allame, dato dai vicini di casa, i vigili del fuoco che hanno circoscritto le fiamme in poco tempo, i carabineri che hanno soccorso anche una donna anziana che si trovava era all'interno della villetta e due ambulanze del 118. Messa in salvo anche una cagnolina.Non è chiara ancora la dinamica che ha provocato l'incendio; la tesi più probabile è quella che la persona rimasta ustionata si sia addormentata con la sigaretta accessa sul letto, e da li si sono sviluppate le fiamme che hanno interessato gran parte dell'abitazione.