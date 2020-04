Civita Castellana, incendio in un appartamento del centro storico

Ultimo aggiornamento: 13:01

Un incendio ha interessato un piccolo appartamento, al piano terra in una via del centro storico di Civita Castellana (Viterbo) non molto distante dal Duomo.Non ci sono feriti, ma solo tanto spavento per la famiglia (moglie, marito e due figli piccoli) che vi abita e i vicini di che si sono subito allontanati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme in poco tempo e hanno provveduto a mettere in sicurezza le persone rimaste coinvolte.E' stato allertato anche il 118, che ha inviato sul posto un ambuanza. A causare l'incendio potrebbe essere stato un corto circuito che si è sviluppato in un ripostiglio-scantinato sottostante, proprio all'abitazione. In pochi attimi il fumo ha invaso le stanze del piano superiore ed è scattato l'allarme.I tecnici comunali ora dovranno verificare l'agibiltà della palazzina. Sul posto anche i carabinieri.