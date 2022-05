Un incendio, con molta probababilità di origine dolosa, è stato domato nel primo pomeriggio a Civita Castellana dai vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato alcuni alberi, in parte andatidistrutti, e le piante ornamentali di un giardino che si trova in via Marinai d'Italia, a pochi metri da una abitazione.

Sul posto sono intervenuti anche i carabineri per gli accertamenti e per tentare di risalire agli autori del gesto. Nell'area gli atti di vandalismo sono abbastanza frequenti.