Giovedì 9 Marzo 2023, 14:49 - Ultimo aggiornamento: 14:51

Sport estremi: Cristiano Pugese e Alessio Catalani, della Zero Watt di Civita Castellana hanno scalato quattro cascate di ghiaccio in Val d'Aosta nella valle di Valsavarenche, all'interno del parco del Gran Paradiso. Il primo, 36 anni, non è nuovo ad imprese del genere poiché gareggia nelle lunghe distanze nel ciclismo (24 ore di Roma e 12 ore di Monza) sia in pista che su strada da dieci anni.

Per tenersi in forma partecipa alle corse sullo sterrato ed è stato protagonista nelle Sparta race e nelle Trail sulle Dolomiti. Il secondo, 34 anni, pratica il ciclismo sulle lunghe distanze ed è un affezionato delle gran fondo di mezza Italia e Francia.Insomma sono due atleti alla ricerca continua di emozioni: «È stata una bella esperienza - racconta Pugese per me si è trattato della quarta volta, per Alessio della prima. Ce la siamo cavata molto bene. Abbiamo scalato cascate di 50 metri e anche un paio da 400, con diversi gradi di difficoltà, si tratta quasi sempre di pareti complicate per via degli ostacoli, ma alla fine le abbiamo superate tutte e questo ci ha reso orgogliosi».La scelta dei ghiacci della Val d'Aosta è stata dettata dalla scarsa presenza di cascate di ghiaccio naturali in Italia centrale. «Alcune sono in Abruzzo dicono i due e altre nelle Marche, ma non sempre sono in condizioni di essere scalate per le alte temperature. Al primo posto mettiamo sempre la sicurezza, ecco perché abbiamo la Val D'Aosta».

I due si sono sobbarcati oltre 700 chilometri per provare l'ebrezza di fare i conti con i muri di ghiaccio. «Il prossimo anno concludono vorremmo costruire un gruppo nella Tuscia di persone che amano questa attività per tentare qualche scalata di maggiore prestigio».

Zero Watt, la società di cui fanno parte, si è costituita da poco meno di un anno e comprende atleti che amano attività estreme nel ciclismo, atletica leggera e nuoto.