«La preoccupazione c'è, ma non la paura, anche perché non so spiegarmi i motivi di questa imboscata». A parlare è Marco Tomassetti, capo ufficio ragioneria del Comune, all'indomani dell'aggressione a colpi di bastone di cui è stato vittima. E' successo giovedì sera, davanti all'ingresso del Comune, da parte di due persone. La città è sotto shock. Il prefetto ha convocato il comitato di ordine e sicurezza ieri pomeriggio. Il capo ufficio ragioneria, dopo che al Pronto soccorso dell'ospedale Andosilla gli sono stati applicati sette punti di sutura alla testa, è tornato a casa. «Il mio ruolo non prevede rapporti con il pubblico - ha detto - ma solo con le imprese e le istituzioni, pertanto non ho sospetti su chi può aver progettato questa aggressione. E' chiaro che è nato un problema». Sull'episodio in sé non ha molto da raccontare, anche perché è accaduto in pochi secondi davanti all'uscita principale del palazzo comunale. «Ho sentito un improvviso bruciore alla testa si è limitato a dire e non ho visto gli aggressori poiché sono arrivati alle mie spalle e poi sono fuggiti». Tra i primi a soccorrerlo alcuni consiglieri comunali che avevano lasciato da poco una commissione e alcuni passanti. I due aggressori indossavano un cappuccio e mascherine, pertanto erano irriconoscibili. Il luogo scelto non è casuale, poiché è coperto alla visuale di chi staziona in piazza Matteotti ed è anche buio a causa alla presenza di impalcature edili coperte di teloni. Per la velocità di come hanno agito gli aggressori, potrebbe trattarsi di giovani. Tutto lascia intuire che l'agguato sia stato studiato e pianificato nei particolari. Subito dopo l'agguato - secondo alcuni testimoni - i due hanno imboccato con un buon passo via del Castelletto che è a pochi metri e hanno fatto perdere le loro tracce. Le indagini sono scattate subito da parte dei carabinieri della compagnia di Civita Castellana che ieri hanno lavorato su alcune ipotesi. Sono state ascoltate alcune persone per mettere insieme il quadro della situazioni e acquisite le immagini di alcune telecamere piazzate sulla facciata del Comune.



Ultimo aggiornamento: 09:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA