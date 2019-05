Un incidente stradale si è verificato intorno alle 15.30, in via Minio nel centro abitato di Civita Castellana all'altezza del campo da rugby. Lo scontro è avvenuto tra due auto, una delle quali si è capovolta.

Ferita gravemente una donna che è stata trasferita in eliambilanza all'ospedale Belcolle di Viterbo.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, che dovranno stabilire la dinamica dell'incidente. © RIPRODUZIONE RISERVATA