Civita Castellana, gli irriducibili del Carnevale fanno festa in maschera

Musica, balli e tanta allegria a Civita Castellana. La tradizione della sfilate di carnevale è stata rispettata (in tono minore) oggi pomeriggio con la stessa fantasia, spontaneità e un pizzico di trasgressione che fa parte del dna del Carnevale civitonico.

Alcuni gruppi che ogni anno danno vita alla kermesse hanno deciso di mascherarsi e si sono dati appuntamento nelle piazze principali della città, per farsi poi “una passeggiata musicale" in piazza Matteotti dove ogni anno si conclude la sfilata dei carri allegorici.

Prima però si sono sottoposti alle foto di rito, hanno gustato l’aperitivo e tra tanta baldoria hanno occupato tutti i ristoranti della città dove si è registrato il tutto esaurito, dove in qualche caso si è ballato e bevuto fino al tardo pomeriggio.

La replica martedì. Il primo appuntamento è fissato per le 17 al centro commerciale di piazza Marcantoni con la premiazione dei migliori costumi messi in mostra e l’esibizione de La Rustica. Dopo le 20 in piazza Matteotti il tradizionale rogo de “O puccio” il pupazzo di cartapesta piazzato dal 17 gennaio.