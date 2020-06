Civita Castellana, due giovani arrestati per coltivazione di marijuana

I carabinieri della stazione di Orte durante un posto di controllo hanno fermato un auto con a bordo due giovani, un ragazzo ed una ragazza, entrambi di Civita Castellana.

Appena i militari si sono avvicinati i due giovani hanno aperto il finestrino e immediatamente hanno sentito l’odore di marijuana che proveniva dall’ abitacolo, hanno quindi fatto scendere i due occupanti e li hanno sottoposti a perquisizione, sia personale sia veicolare e domiciliare; al termine della perquisizione nella loro abitazione è stato trovato un impianto per la produzione di marijuana, con lampade, serre, aeratore e temporizzatore, oltre a 6 piante di marijuana di varie misure, 22 grammi di marijuana e 0,5 grammi di cocaina, in più materiale per confezionare la droga ed un bilancino elettronico di precisione.

I due sono quindi stati dichiarati in arresto.