Civita Castellana, due giornate di mobilitazione in favore dell'Aido

La sezione Aido Rosalba Lombardi di Civita Castellana ha celebrato la "Giornata nazionale del SI".

Sabato e domenica i volontari, capitanati dal presidente Nando Carvetti, affiancato dai componenti del direttivo Angelo Castellucci, Giulio Basili, Lucia Caparrelli, Paola Bergamasco, hanno allestito due punti di riferimento: uno dove si svolge il mercato settimanale e uno all'interno del centro commerciale di piazza Marcantoni.

Per due giorni si sono resi visibili e hanno distribuito materiale informativo e gadget utili per sensibilizzare la popolazione sul tema della donazione di organi che può salvare vite e dare nuove opportunità alle persone. Il bilancio è di circa cinqunta nuovi donatori iscritti all'associazione Aido.

La dinamica associazione di Civita Castellana per domenica prossima ha organizzato un torneo di Burracco. L'appuntamento è fissato per le 16 presso il salone della parrocchia San Lorenzo in via Bonanni. Per le adesioni chiamare il numero 320 3880110