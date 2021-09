Civita Castellana, giocatrice di poker online vince 200 mila euro. «Ci ristrutturerò la casa»

Lunedì 13 Settembre 2021, 18:10

Il jackpot di 888 Poker, del Blast sit and go, ha premiato una giocatrice di Civita Castellana. Del montepremi di un milione di euro alla quarantaquattrenne E.M. ne sono andati 200 mila: «All’inizio non me ne ero accorta – dice – poi ho visto la cifra sul conto gioco. Incredibile! La userò per ristrutturare casa».

A un giocatore toscano è andata la cifra di 700 mila euro, mentre i restanti 100 mila euro del jackpot sono stati vinti a Sondrio.

I Sit & Go Blast di 888 poker hanno una caratteristica speciale: si gioca in tre e c’è un Jackpot a sorpresa, che rimane nascosto fino a quando non ha inizio la partita. In questo caso, è uscito quello da un milione di euro, che è stato diviso tra i partecipanti a seconda della loro classifica finale.