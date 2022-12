Civita Castellana, trovato il corpo della donna che si è gettata dal ponte: è una quarantenna della Sabina

Oggi, poco dopo le 16,30, è stato chiuso al traffico il ponte Clementino per il suicidio di una donna che, a detta di testimoni, potrebbe essersi gettata dal ponte.

Sul posto sono intevenuti i carabinieri i vigili del fuoco e poco dopo anche un elicottero degli stessi vigili del fuoco ha sorvolato l'area. Intorno alle 17 una squadra è scesa nel fondovalle in perlustrazione. Sul posto anche il sindaco, Luca Giampieri, e gli uomini della Polizia Municipale.

Le ricerche hanno portato nel frattempo a identificare l'auto della donna, che non è del posto e sono stati ascoltati anche alcuni testimoni per ricostruire il fatto. Solo più tardi è stato rinvenuto anche il corpo. Si tratta di una quarantenne originaria di Forano, in provincia di Rieti