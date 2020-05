Civita Castellana, furto di cosmetici nel market Maury's: due donne bloccate dai carabinieri

Due donne sono state denunciate per aver rubato confezioni di cosmetici al supermarket Maury’s di via della Repubblica, a Civita Castellana (Viterbo).



Ad accorgersi del furto sono stati gli addetti del negozio, che attraverso le telecamere interne hanno visto le mentre giravano tra gli scaffali in maniera sospetta. Appena superata la cassa, e dopo aver pagato altro materiale, sono state avvicinate dagli uomini della sicurezza e indirizzate in una zona riservata. Qui, durante la verifica sono saltati fuori dei cosmetici nascosti in una borsa.



Sono stati chiamati i carabinieri, che le hanno poi accompagnate in caserma. Qui, accertato il furto, per le due donne è scattata la denuncia. Il materiale è stato riconsegnato alla direzione del supermercato. © RIPRODUZIONE RISERVATA