Civita Castellana, donna lancia l'allarme: «Sono stata derubata al bancomat»

Indagini in corso su un furto avvenuto a un bancomat nel centro di Civita Castellana, poco dopo le ore 17. Ma sulla vincenda ci sono ancora tanti lati oscuri su cui stanno indagando i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, una donna di origini straniere stava per prelavare dei contanti quando si è avvicinato un uomo che l'ha distratta. Quest'ultimo poi, con molta probabilità, avrebbe usato la carta della malcapitata e per prelevare dei contanti per due volte.

Da quanto è stato possibile ricostruire si tratta di una cifra di oltre mille euro. La titolare della tessera bancomat, quando è andata a prelevare si è accorta del raggiro, perchè lo sportello Atm ha segnalato che aveva già ritirato il massimo consentito per un giorno. A quel punto non è rimasto che avvisare i carabinieri.