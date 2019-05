Ennesimo furto al Colasanti, portati via computer e schermi tv

Ladri in azione nella scuola superiore Colasanti di Civita Castellana di via Berlinguer. I ladri hanno rubato una decina di computer portatili e cinque schermi televisivi. Sono stati danneggiate alcune finestre, oltre alle macchinette per la distribuzione delle bevande portandosi via l'incasso.

I danni ammontano ad oltre diecimila euro.



Non è scattato nemmeno l'allarme: sembra che i lavori da parte della Provincia non siano stati ancora portati a termine.



Dopo l'allarme dato dai bidelli sul posto sono intervenuti i carabinieri che dopo il sopralluogo hanno iniziato le indagini. © RIPRODUZIONE RISERVATA