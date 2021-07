Sette furbetti del reddito di cittadinanza scovati e denunciati da Civita Castellana a Soriano

Sabato 31 Luglio 2021, 15:39 - Ultimo aggiornamento: 16:12

Furbetti del reddito di cittadinanza, nel Viterbese altre sette persone sono state denunciate alla Procura per aver percepito in modo illecito oltre 65mila euro di sostegni. A stanarli i controlli dei carabinieri della compagnia di Civita Castellana (Viterbo), alla fine di indagini di iniziativa in collaborazione con il Nucleo carabinieri per la tutela del lavoro.

A Civita Castellana sono stati denunciati un uomo di 59 anni e una donna di 57 anni, rispettivamente per aver falsamente attestato la residenza in altro comune e per non aver comunicato l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato. Altre denunce a Nepi (una donna di 66 anni filippina) e un uomo di 54 (algerino). ,

entrambi per aver attestato falsamente la composizione del proprio nucleo familiare.

A Vasanello, denunciato un uomo di 46 anni di Soriano nel Cimino e uno di 55 di Vasanello, per essere entrambi gestori di un'attività commerciale risultata intestata ad altri. A Faleria denunciata una donna di 36 anni (all'interno del nucleo familiare il padre percepisce pensione).

Le somme indebitamente ottenute complessivamente ammontano a 65.452 euro, immediatamente sospese le

erogazioni.