La tragedia nella notte tra mercoledì e giovedì a Civita Castellana. Una ragazza di 22 anni, Vanessa Brundo, residente nella frazione di Borghetto, è morta dopo che la sua Panda è finita contro un albero in via Terni, poco prima dell'abitato di Sassacci.La giovane tornava a casa dopo una serata trascorsa in un ristorante della zona insieme a dei colleghi. Lavorava da qualche mese in un supermercato dell'area industriale di Prataroni a pochi chilometri dal luogo della tragedia, che è stato meta per tutto il giorno di molti ragazzi. In tanti hanno depositato dei fiori. Vanessa era tornata a Civita da qualche mese, dopo aver trascorso un periodo tra studio e lavoro in Germania. Aveva trovato un impiego come commessa da poco tempo.La famiglia, come la stessa Vanessa, è di origini campane ma da anni si era trasferita nel Viterbese. Con lei vivevano un fratello maggiore, il papà operaio ceramista e la mamma casalinga. A loro il conforto degli amici di Vanessa fin dalla prima mattinata.Per la città la notizia della morte della giovane è stato uno shock, soprattutto tra i coetanei con cui aveva passato il tardo pomeriggio, prima di andare a cena con i colleghi. «Una ragazza socievole e solare ha raccontato un'amica sempre gioviale e piena di entusiasmo, dolce ed educata. Il cuore di noi amici è stretto dal dolore per questa perdita troppo grande, che ha cancellato una giovanissima vita».In segno di lutto anche la campagna elettorale è stata sospesa da tutti i partiti fino a domenica. «Faceva parte di un bel gruppo di ragazzi cresciuto in parrocchia ha detto il parroco di San Luigi, a Sassacci, don Carlo Crucianelli e l'intera nostra comunità è molto scossa». Sulle cause dell'incidente, ancora da accertare, stanno indagando i carabinieri della compagnia di Civita che hanno effettuato i rilievi.Tante le ipotesi, tra cui quella che a causare l'impatto sia stato un malore improvviso, cosi come è possibile un guasto meccanico; sull'asfalto non sarebbero segno di frenata. Sul posto appena è scattato l'allarme sono intervenuti anche i vigili del fuoco, oltre a un'ambulanza del 118, ma i soccorsi sono stati inutili. Fissata la data dei funerali che si terranno nella chiesa di Sassacci domani mattina alle ore 10.