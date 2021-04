Mehmet il tifoso speciale: il bel regalo dalla Flaminia calcio Civita

Gesto di grande sensibilità da parte dei giocatori della Flaminia e dei dirigenti della società di calcio di Civita Castellana. I ragazzi della formazione juniores e il portiere Adrea Nocco hanno fatto un regalo a Mehmet Badzak, ragazzo di 15 anni, tifoso del Milan, disabile che vive su una sedia a rotelle dalla nascita e assiste ogni giorno accompagnato, dall'assistente Silvia Coletta, agli allenamenti dalle squadra dall'interno del Parco I Maggio.

Per lui una divisa completa, un pallone e i guanti da portiere di Nocco con cui ha esordito in serie D. Il presidente della Flaminia, Francesco Bravini e il diesse Gigi Coni lo hanno invitato, appena le norme lo consentiranno, ad essere ospite in tribuna al Madami. in occasione di una gara della Flaminia. L'iniziativa è stata messa in cantiere da Mario Figoli, storico collaboratore della società, ed stata apprezzata dall'intero team e dai tifosi.

«Ringrazio per la calorosa attenzione, la generosità - ha detto la sorella di Mahmet, Leonora - e per l'accoglienza affettuosa ricevuta da mio fratello da tutti i componenti della società. Un gesto di solidarietà che non potremo mai dimenticare».

