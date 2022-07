Mercoledì 13 Luglio 2022, 10:30

Grazie dei fiori. E sì perché a Civita Castellana, secondo il Pd, si è andati oltre il limite: per sostenere una cena a cui hanno partecipato qualche decina di persone (pagando 30 euro a testa), tra cui molti amministratori, la Giunta Giampieri ha impegnato 5900 euro di fondi pubblici.

Di questi solo 1400 per il noleggio dei centrotavola floreali.

Ma a leggere la determina si scopre che per stimolare l'appetito sono stati impegnati 3000 euro per la musica e per la sicurezza il geometra incaricato ha presentato un conto di 770 euro.

«Uno sfarzo inutile, che mal si addice ad eventi pubblici in cui a pagare è la collettività e in cui l'investimento non ha nessuna ricaduta sulla città- ha sottolineato il capogruppo del Pd, Simone Brunelli -: i cittadini non si aspettano eventi glamour a tre zeri (5900 euro totali), ma una città pulita, progetti innovativi e una gestione più oculata delle risorse pubbliche, servizi, e un città senza barriere architettoniche».

Anche la piazza ( Matteotti e Liberazione soprattutto) è in fibrillazione.

Sui social si è scatenata la contestazione e non sono state risparmiate critiche agli amministratori che hanno collezionato questo capitombolo. La minoranza presenterà una interrogazione.