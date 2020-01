Civita Castellana, droga e microcriminalità: i carabinieri denunciano cinque persone e segnalano nove giovani

Ultimo aggiornamento: 20:01

Nel fine settimana i carabinieri della compagnia di Civita Castellana hanno svolto un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto di reati di micro criminalità ed al controllo del rispetto delle norme della circolazione stradale, al termine del quale hanno denunciato cinque persone e segnalato nove giovani alla Prefettura di Viterbo quali assuntori.A Nepi è stata denunciata una donna per guida in stato di ebbrezza; ad Orte sono stati denunciati due giovani, uno per possesso ingiustificato di armi bianche e l’ altro, uno straniero, per rifiuto e fornire documenti; a Civita Castellana è stato denunciato un giovane perché sorpreso alla guida di un’ auto che risultava sotto sequestro, ed a Fabrica di Roma veniva denunciato un giovane per possesso ingiustificato di armi bianche. Nel territorio della compagnia venivano segnalati nove giovani quali assuntori di droga, e venivano in totale sequestrati circa 8 grammi di marijuana e 8 grammi di hashish