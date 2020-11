Civita Castellana, filodiffusione in centro, è scontro. Il Pd al sindaco: «Che priorità è?»

Installazione della filodiffusione nel centro storico di Civita Castellana: bagarre tra amministrazione comunale e minoranza. Il sindaco Luca Giampieri difende il progetto (dal costo di 39.988 euro, quanto basta per l'affidamento diretto), mentre l'opposizione lo contesta.Ieri è stata presentata una interrogazione comunale e il Pd è pronto a chiamare in causa l'Anac (autorità anticorruzione).

Civita Castellana: in centro arriva la filodiffusione, una scelta stonata della giunta Giampieri

La linea difensiva di Giampieri è stata ad ampio raggio: «Ho appreso con stupore le critiche avanzate dalla minoranza - ha detto - per la realizzazione di un impianto di filodiffusione audio e video. Si tratta di critiche demagogiche e prive di fondamento. Questo è un intervento mirato che gioverà alla rivalutazione e alla vivibilità del centro storico, complementare ad altre progettualità».

Per Giampieri il progetto «è finanziato, con fondi destinati alla rivalutazione del centro, per cui gli stessi non potrebbero essere utilizzati per le proposte avanzate dalla minoranza. Gli interventi da loro elencati sono stati già previsti in altri capitolati».

Il capogruppo del Pd, Simone Brunelli, insieme ai colleghi Nicoletta Tomei e Domenico Cancilla ha presentato un'interrogazione al sindaco stesso su questa vicenda. «Sfido il sindaco ha sottolineato Brunelli - a trovare un cittadino del centro storico che indichi la filodiffusione come una priorità. Per altro non si tratta di soldi vincolati, ma destinati: attraverso una variazione di bilancio potrebbero essere indirizzati alle vere esigenze della ciitadinanza. Non farlo sarebbe irrispettoso e per questo chiediamo l'immediato annullamento dell'atto che, secondo noi, è semplicemente ingiusto».

Sulla vicenda è intervenuto il musicista civitoncio Daniele Pozzovio. «Io avevo proposto un mio concerto in streaming all'attuale amministrazione ha detto anche perché, come tutti gli artisti, siamo in un momento difficile, e mi è stato detto di no: non c'erano fondi. Ora scopro che nella mia città investono sulla filodiffusione, ma è per distribuire forse le canzoni di Natale?».

Ultimo aggiornamento: 12:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA