Civita Castellana, fetività tra concerti, presepi e villaggio di Babbo Natale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Civita Castellane il Natale 2018: si terrà venerdì 21 dicembre alle 21presso la Cattedrale di Santa Maria Maggiore il tradizionale concerto gospel che ogni anno anima i festeggiamenti natalizi a Civita Castellana. All’interno della suggestiva cornice del Duomo dei Cosmati il coro Nate Brown one voice Gospel Choir porterà i presenti nella magica atmosfera del gospel.Per salutare l’anno l’amministrazione comunale ha inserito nel programma dei festeggiamenti anche un secondo concerto: sabato 29 dicembre alle ore 18.30 al Duomo la Banda di Calcata presenterà una selezione di musiche natalizie.Durante tutto il periodo delle feste sarà possibile visitare i presepi che partecipano al concorso Il Presepio dell’anno. L’apertura al pubblico fino al 6 gennaio rispetterà il seguente orario: i giorni feriali i presepi saranno aperti dalle 17 alle 19, i giorni festivi dalle 11 alle 12.30 e dalle 17 alle 19. Il 23 dicembre dalle 14 alle 21.30 in Piazza Matteotti l’associazione OPS aprirà ancora una volta il Villaggio di Babbo Natale con mercatini e tante attività dedicate ai bambini.Dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà possibile visitare presso la sala Pablo Neruda, in Corso Buozzi, la mostra personale dell’artista Sergio Nelli. Il pittore presenterà sia paesaggi che ritratti in cui si mescolano echi di simbolismo, fauvismo e impressionismo. La mostra sarà aperta con i seguenti orari: nei giorni feriali dalle 16 alle 20 e nei festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 Tutti gli eventi inseriti nel programma dei festeggiamenti sono ad ingresso gratuito.