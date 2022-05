Civita Castellana festeggia la serie A con Tuia e Sernicola, la città è orgogliosa di loro

Civita Castellana è tornata in seria A. E sì perché alla promozione dal campionato di serie B di Lecce e Cremonese hanno contributo in maniera determinante il centrale difensivo della formazione salentina Alessandro Tuia e il terzino della squadra lombarda Leonardo Sernicola, che sono le due massime espressioni del calcio civitonico. Non ci sono precedenti di due giocatori nati nello stesso paese che hanno centrato l'obiettivo promozione insieme, con due squadre diverse in serie B. Questo ha fatto sì che l'entusiasmo sia salito alle stelle nella città delle ceramiche.Per Tuia, che dopo aver dato i primi calci al pallone a Civita è cresciuto con la maglia della Lazio, si tratta della quarta promozione in carriera e la seconda in tre stagioni dopo quella precedente ottenuta con il Benevento.

«Civita regna ha detto scherzando è stato anche uno dei campionati più difficili e la vittoria è stata più che meritata». Per Sernicola si tratta anche del primo campionato vinto di una carriera iniziata sempre a Civita e poi proseguita nelle giovanili di Lazio e Roma e successivamente della Ternana: «Un'immensa gioia - dice ringrazio tutti, merito della mia famiglia e della mia fidanza Stella. Non vedo l'ora di tornare a Civita per festeggiare gli amici». Tra i primi a complimentarsi con i due calciatori è stato il sindaco Luca Giampieri: «C'è tanta soddisfazione per una piccola comunità come la nostra - ha sottolineato - arrivare nella massima serie con due giovani è qualcosa di eccezionale. Alessandro e Leonardo sono un vanto per tutti i civitonici. Sono due ragazzi esemplari e professionisti modello, da sempre esempio per i nostri ragazzi. Appena possibile gli consegneremo un riconoscimento».

Uno dei primi ad inviare un messaggio di congratulazioni è stato Massimo Cataldi, civitonico doc e attuale allenatore dei portiere del Verona: «Sono due semi della stessa pianta, della stessa terra - ha detto - Si riconosce in loro il senso del silenzio e del lavoro, una traccia inconfondibile di generosità e di tenacia. I risultati a volte nascondono chi li ha determinati. Loro due, sono dei giganti».

Non stanno nella pelle i dirigenti e i tecnici delle due società di calcio, Flaminia e Jfc. «Sono il nostro orgoglio - hanno sottolineato Francesco Bravini (Flaminia) e Enzo Tribolati (Jfc) - non possiamo che congratularci con loro, siamo orgogliosi di questo traguardo».

