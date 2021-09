Feste patronali, eventi in piazza: a Civita Castellana prenotazioni già chiuse (ma a numero chiuso)

Giovedì 16 Settembre 2021, 11:07

Feste patronali a Civita Castellana: chiuse le prenotazioni per assistere al concerto di Arisa e Tancredi in programma sabato alle 21, in piazza Matteotti. I 500 posti a sedere, alternati da quelli vuoti, messi a disposizione sono andati esauriti in tre giorni. L'ingresso sarà consentito solo con Green pass, come prevedono le norme anti covid.

La polemica però resta, dopo le contestazioni dell'opposizione sul programma tra chi chiedeva di annullare l'appuntamento e chi pretendeva una location diversa per ampliare la platea degli spettatori. Sold-out (200 posti) invece per lo spettacolo del gruppo locale I nunseponnoguardà in scena domani (venerdi) sera.

Ancora qualche sedia libera invece c'è per lo spettacolo teatrale di domenica sera, sempre in piazza Matteotti, con Pippo Franco che precederà lo spettacolo pirotecnico-musicale che chiude i festeggiamenti. L'amministrazione comunale rileva che piazza Matteotti sarà comunque accessibile fuori dal parterre, purché non vi siano assembramenti. «Per questo - spiega l'assessore al turismo Simonetta Coletta - sarà presente del personale specializzato per evitare che ciò accada e tutto vada nel migliore dei modi».

Oggi ( giovedi) sarà celebrata la giornata dei patroni (San Giovanni e Marciano) con la santa messa in mattinata al Duomo e in serata ( ore 21) in piazza Matteotti, dal vescovo Romano Rossi e con i sacerdoti delle parrocchie di Civita (non si terrà la processione). Il corteo delle Confraternite accompagnerà le reliquie dalla Cattedrale in piazza Matteotti. Al termine è prevista la tradizionale bengalata dal palazzo comunale