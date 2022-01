Civita Castellana, l'ex assessore Silvia La Bella esce da Forza Italia

Silvia La Bella l'ex assessore del Comune di Civita Castellana che si è dimessa: per ordini di scuderia lascia Forza Italia, ma seguiterà a fare politica.

Lega e Fratelli d'Italia sono già pronti ad accoglierla braccia aperte come prima nuova iscritta del 2022. Nella lettera di dimissioni non è stata tenera con il suo ex partito.

«Per inspiegabili giochi politici ha rimarcato - come è noto, Forza Italia (o chi per lei) ha deciso di rinnovare una coalizione politica con il Pd alle elezioni provinciali e ciò contro tutto il centrodestra, minando un patto amministrativo che è stato conseguenza diretta, anche se non esclusiva, della fine amministrati va al Comune di Viterbo».

«Poi ha aggiunto - taluni, hanno ben pensato di estendere la fine del patto politico anche nel nostro Comune, dimenticando tuttavia le altre realtà provinciali. Avrei voluto attendere la fine dell'anno per portare a termine miei impegni di assessore che ho mantenuto sino all'ultimo giorno della mia gravidanza e subito dopo aver dato alla luce la mia bambina, ma ciò mi è stato reso impossibile da sollecitazioni che a volte hanno avuto anche un sapore sgradevole.

Per coerenza e non per obbligo sono stata costretta a rassegnare con effetto immediato le dimissioni». Il colpo finale al partito azzurro: «Uscirò dal partito ha concluso- e continuerò senz'altro a svolgere in altre maniere il mio impegno politico, non potendo, per questioni di Dna stringere accordi di sorta con la sinistra». Ecco perché gli altri partiti di centrodestra le hanno puntato addosso i riflettori.

I ringraziamenti finali sono per tutti tranne che per i forzisti: «Vorrei - ha concluso ringraziare il sindaco Luca Giampieri con cui si è consolidata una fraterna amicizia, ogni singolo funzionario e ogni singolo dipendente del Comune di Civita Castellana per il lavoro svolto e per la collaborazione fattiva che mi ha permesso di portare a casa i non pochi risultati raggiunti, soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia da covid».

Domani intanto si riprenderà a parlare tra Lega e Fratelli d'Italia del rimpasto di giunta dopo l'uscita di La Bella.