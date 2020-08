Civita Castellana, l'eurodeputato Rinaldi capolista della Lega

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elezioni comunali a Civita Castellana: la Lega avrà come capolista il parlamentare europeo Antonio Maria Rinaldi.Romano, poco più che sessantenne si è candidato con la Lega nella Circoscrizione Italia centrale alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo ed ha ottenuto 48.508 preferenze, risultando il secondo candidato più votato dopo Matteo Salvini. «Conosco la città - ha detto Rinaldi - e mi piace la sua gente. Sono pronto per rilanciare politicamente un territorio a me caro. Pertanto sono a disposizione per una candidatura».Il senatore Umberto Fusco prima ha giocato a nascoondino, poi ha ammesso che potrebbe essere Rinaldi il capolista a Civita. Rinaldi ha incontrato (vedi foto) anche il candidato sindaco della Lega e Forza Italia, Matteo Massaini: «La sua disponibiltà è totale - ha sottolineato Fusco riferito a Rinaldi - è una brava persona, conosce la politica ed è la persona giusta per il nostro progetto di confermare la Lega alla guida della città»