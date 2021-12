Civita Castellana, esplode silos di un azienda per il trattamento dei rifiuti

Una forte esplosione ha interessato nel pomeriggio un silos di un azienda che tratta rifiuti industriali a Civita castellana, nella frazione di Sassacci in località Gargarase.

Non ci sono state persone ferite ma solo tanto spavento. A dare l’allarme è stata la stessa azienda e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento con un funzionario arrivato da Viterbo, l’Arpa e i carabinieri.

L’intervento di messa in sicurezza è durato per tutto il pomeriggio. E’ stato interessato anche secondo silos che ha subito un rigonfiamento. L’area è sotto osservazione e l’accesso limitato in via precauzionale. I residenti nelle vicinanze dell’azienda, dopo il forte rumore provocato dall’esplosione, hanno avvertito anche odori anche forti. Non si conoscono le cause che hanno portato deflagrazione.

Gli operatori dell’Arpa sono rimasti su posto per effettuare ulteriori controlli, che andranno avanti anche nei prossimi giorni.