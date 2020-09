Civita Castellana verso il voto. Giampieri convinto: «Sì, il centrodestra può fare il bis»

Ultimo aggiornamento: 16:05

Il centro destra a Civita Castellana sogna il bis. Per tornare a governare la città delle ceramiche, dopo la crisi interna che ha portato alle dimissioni del sindaco Franco Caprioli, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno scelto Luca Giampieri.39 anni, figlio d'arte (nonno consigliere comunale e papà sindaco per due volte), con due esperienze da consigliere comunale alle spalle con Fratelli d'Italia alla fine è riuscito, anche con il contributo di qualche sportellata ben assestata, a mettere d'accordo tutti all'interno della coalizione. Punta a prendere i voti in tutti i settori alle elezioni comunali e fissate per il 20 e 21 settembre. Anche quelli dei ceramisti che sono lo zoccolo duro del centro sinistra.«Oltre alla classe imprenditoriale ha detto infatti Giampieri sono certo che anche quelli che si riconoscono della così detta classe operaia ci daranno la loro fiducia, perché vedono in noi molta concretezza. Ma anche perché hanno molta stima dei nostri consiglieri. Il nostro obiettivo quello di amministrare Civita Castellana, lavorando su temi che interessano da vicino i cittadini. Per questo la tutela delle produzioni industriali e artigianali, la valorizzazione del nostro patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale, la tutela del settore commercio, le politiche per la sicurezza, il sostegno ai più deboli, la difesa dei valori dello sport, della cultura e l'implementazione del turismo, sono i punti cardine del nostro programma. Tutto sempre tenendo d'occhio i conti».La campagna elettorale tiene incollato Giampieri al telefono per tanto tempo durante la giornata, con papà Massimo che lo segue - con discrezione ma come un ombra - e mette in agenda più appuntamenti possibili, per questi ultimi quindici giorni di campagna elettorale. «Anche quella sui social è importante di campagna dice il candidato ma vale di più il contatto con la gente: parlare con loro, intercettare i loro desideri, conoscere le loro esigenze è importante. Si riesce anche a capire il polso della situazione e, posso dire, che è positivo per quanto mi riguarda. E' determinate per vincere anche il gioco di squadra, che si è creato grazie a Claudio Parroccini (Forza Italia), Matteo Massaini (Lega), Gianluca Gasperini (FdI) e altri candidati che si stanno impegnando molto».Particolare attenzione sarà rivolta alla tutela del territorio, che è stato l'argomento che è costato la caduta dello stesso centrodestra a giugno. «La conservazione del patrimonio ambientale e naturalistico - aggiunge Giampieri -va messa al centro dell'azione amministrativa, così come la collaborazione con il bio-distretto, l'armonizzazione della monocoltura e il controllo dei livelli dei fitofarmaci in agricoltura. Sono tutti nostri obiettivi proprio per riportare i cittadini al centro della vita politica e amministrativa. I nostri figli dovranno ereditare una città a misura d'uomo».