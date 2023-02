Rubate le bandiere del Movimento 5 Stelle a Civita Castellana a un'iniziativa per le Regionali

Provocatori, o vandali, in azione durante la campagna elettorale per le regionali a Civita Castellana (Viterbo). La notte scorsa sono stati prese di mira le insegne del Movimento 5 Stelle.

Mentre mentre era in corso una cena elettorale con i simpatizzanti, sono state rubate le bandiere e asportato il materiale propagandistico all'esterno del ristorante. I rappresentanti del Movimento 5 Stelle per questo hanno decio si non presentere la denuncia.

L'episodio si va ad aggiungere a quello dei manifesti strappati al candidato consigliere del Pd, Simone Brunelli. Anche Fratell'Italia è stata " attenzionato" in questi giorni: strappati anche i manifesteti alla candidata Giovanna Fortuna.